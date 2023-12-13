13 декабря 2023, 15:37
Врач Меркулова посоветовала носить очки и использовать капли для глаз в мороз
Низкая температура воздуха не способна навредить глазам. Однако это не отменяет чувство дискомфорта в мороз. Как избежать неприятных ощущений, рассказала офтальмолог Валентина Меркулова в беседе с Life.
По ее словам, особенно сильно зимой страдают пациенты с синдромом сухого глаза или дефицитом липидного компонента слезы.
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«От холода и ветра роговица глаза остывает, слеза быстрее испаряется и усиливается выработка слезы, отчего возникает слезотечение», — объяснила врач.
В таком случае необходимо использовать увлажняющие капли, рекомендованные врачом. Эффективность покажут и очки. Они защитят глаза от ветра, добавила Меркулова.
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