Общество 13 декабря 2023, 15:37 Врач Меркулова посоветовала носить очки и использовать капли для глаз в мороз

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Низкая температура воздуха не способна навредить глазам. Однако это не отменяет чувство дискомфорта в мороз. Как избежать неприятных ощущений, рассказала офтальмолог Валентина Меркулова в беседе с Life.

По ее словам, особенно сильно зимой страдают пациенты с синдромом сухого глаза или дефицитом липидного компонента слезы.

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«От холода и ветра роговица глаза остывает, слеза быстрее испаряется и усиливается выработка слезы, отчего возникает слезотечение», — объяснила врач.

В таком случае необходимо использовать увлажняющие капли, рекомендованные врачом. Эффективность покажут и очки. Они защитят глаза от ветра, добавила Меркулова.