01 апреля 2024, 16:15
Врач Мелехин раскритиковал эксперимент бизнесмена Дурова с ледяными ваннами по утрам
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что начинает свой день с медитации в ледяной ванне. В беседе с ИА НСН врач Илья Мелехин назвал такой способ пробуждения вредным экспериментом.
Эксперт призвал поднимать тонус по утрам более привычными и безопасными способами. Отличный вариант — зарядка и растяжка, пояснил специалист.
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По его словам, экстремальные занятия могут навредить неподготовленным людям. Закаливание нужно не всем, предупредил врач.
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Павел Дуров
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