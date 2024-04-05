Общество 05 апреля 2024, 11:38 Врач МЧС Рюрикович: общее правило при паводке — занять как можно более высокую точку

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Главное правило во время паводка — занять наиболее высокую точку. Как рассказал врач МЧС высшей категории Владимир Рюрикович, это могут быть крыши домов, деревья, любые возвышенности и холмы. Его слова передал сайт телеканала «Звезда».

Ранее СМИ писали, что паводок затронул более трех десятков регионов в России. Наиболее сложная обстановка сложилась в Оренбуржье.

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Рюрикович призвал воздержаться от поездок в затопленные районы и не выезжать на лед.

«Если останавливаетесь в незнакомых местах, то узнайте у местных жителей — затапливает ли эту территорию, подтапливает ли дорогу. Желательно узнать, сколько было снега», — добавил он.