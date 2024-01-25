Общество 25 января 2024, 12:25 Врач Мазаева указала на опасность массового удаления родинок жидким азотом

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Дерматолог Элла Мазаева заявила, что в некоторых случаях удаление родинки может привести к летальному исходу. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал Алексея Никонова, пресс-секретаря ННГУ им. Лобачевского.

По мнению врача, самым рискованным методом является массовое удаление кожных образований жидким азотом в косметологических кабинетах. При таком способе невозможно взять удаленный материал на гистологический анализ, пояснила эксперт.

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Перед процедурой она посоветовала провести дерматоскопию — исследование кожных покровов под 10-кратным увеличением.