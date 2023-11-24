Общество 24 ноября 2023, 12:40 Врач Мавричев: боль в правом боку может сигнализировать о проблемах с желчным пузырем

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Врач-реабилитолог Николай Мавричев перечислил причины возникновения боли в правом боку. Неприятные ощущения могут сигнализировать о проблемах с функционированием желчного пузыря и печени, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

«Чем больше у пациента заболеваний внутренних органов, тем сильнее боль», — добавил Мавричев.

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По его словам, соответствующее недомогание — реакция организма на стресс и употребление вредной пищи. Именно они способствуют нарушению процесса «сброса желчи», добавили «Известия».