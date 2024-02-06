Общество 06 февраля 2024, 18:39 Врач Мацкевич посоветовала исключить стресс и наладить питание для восстановления организма после зимы

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Зимой организм страдает от дефицита витаминов и сокращения светового дня. Как наладить здоровье после холодного времени года, рассказала гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Мацкевич телеканалу «Санкт-Петербург».

Врач посоветовала минимизировать стресс и восстановить режим сна. Именно нервное напряжение «съедает» полезные вещества, которые человек получает вместе с едой, пояснила эксперт.

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Еще один важный пункт — питание. По словам Мацкевич, необходимо отказаться от перекусов и отдавать предпочтение сбалансированным блюдам.