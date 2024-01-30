Общество 30 января 2024, 11:34 Врач Марнова: физиотерапия и гомеопатические средства бесполезны при наличии пробок в миндалинах

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Тонзиллолиты — пробки в миндалинах, в которые пища превращается под действием слюны и других факторов. Отоларинголог Светлана Марнова заявила, что процесс избавления от этих образований физиологичен, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, пробки самостоятельно выходят при разговоре, употреблении еды или воды. Если же дискомфорт сохраняется в течение долгого времени, следует обратиться к лору, отметила эксперт.

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Она добавила, что в такой ситуации абсолютно бесполезны физиотерапия, фитопрепараты, а также гомеопатические средства. Курсовые промывания миндалин также не покажут длительный эффект.