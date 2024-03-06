Общество 06 марта 2024, 16:39 Врач Маркова посоветовала исключить из рациона ребенка блины с большим количеством специй

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Педиатр и гастроэнтеролог Дарья Маркова рассказала, как выбрать добавки к блинам для детей. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Врач посоветовала отдавать предпочтение начинкам из одного ингредиента, например сметаны, сгущенного молока или варенья. Также неплохие варианты — отварное мясо и нежирный творог, добавил RT.

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Специалист отметила, что стоит исключить из рациона ребенка блины с солеными огурцами, а также большим количеством приправ и специй.