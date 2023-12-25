Общество 25 декабря 2023, 16:11 Врач Мановска: зеленый чай стимулирует метаболизм и способствует сжиганию калорий

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Зеленый чай — эффективный инструмент в борьбе с лишним весом. Кроме того, он поддерживает энергию и укрепляет иммунную систему. Об этом сообщила терапевт и нутрициолог Елена Мановска в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, данный напиток имеет в составе активную форму катехинов. Эти антиоксиданты помогают ускорению обмена веществ. Стимулирует метаболизм и содержащийся в зеленом чае кофеин. Он повышает энергию, способствуя сжиганию калорий, пояснила врач.

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Она также добавила, что за счет витаминов С и B, а также калия и магния чай поддерживает здоровье всего организма.