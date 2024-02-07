Общество 07 февраля 2024, 14:12 Врач Мамаева: въезжающих в РФ мигрантов нужно просить вакцинироваться от кори

Читать 360tv в

Источником кори в России остаются случаи инфекции, ввезенные из других стран. В сложившийся ситуации мигрантов нужно вакцинировать, сообщила врач Ольга Мамаева в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, усугубляет ситуацию и то, что среди россиян иммунная прослойка истощена — сейчас подрастают дети антипрививочников. Это поколение в возрасте 18–25 лет является самым беззащитным звеном.

Реклама

«К сожалению, прививаться по национальному календарю прививок нельзя заставить — это право, а не обязанность. Наверное, [при въезде в страну] стоит мигрантов просить прививаться», — отметила Мамаева.