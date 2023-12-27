Общество 27 декабря 2023, 12:36 Врач Малыхин: проверка фейерверка после залпа грозит серьезными травмами

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Травматолог Сергей Малыхин рассказал о наиболее частых причинах ожогов при запуске салютов. К одной из них относится несоблюдение безопасной дистанции, отметил специалист в беседе с сайтом «Газета.ru».

Кроме того, угрозу здоровью представляет и проверка пиротехники после залпа, добавили «Известия».

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«Самая опасная ситуация: когда фейерверк отстрелял свое или перестал стрелять по каким-либо причинам, человек его разворачивает и наклоняется посмотреть, в чем же дело, и вот в этот момент происходит очередной пуск», — пояснил врач.

Последствием неосторожных действий станут серьезные травмы, отметил Малыхин.