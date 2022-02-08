Врач Малиновская заявила, что любовь помогает выздоровлению от ковида

Гормоны, выделяющиеся в организме влюбленного человека, могут помочь в выздоровлении от ковида. Об этом в преддверии Дня всех влюбленных Общественной службе новостей рассказала врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

По словам врача, она была свидетелем случаев, когда тяжелые пациенты с ковидом выздоравливали быстрее при поддержке любимого человека. Этому можно найти научное объяснение, считает медик. Во-первых, чувство любви или влюбленности придает человеку сил, выделяются гормоны, повышающие иммунитет.

«А во-вторых, выделяются дофамин и адреналин. У мужчин — тестостерон, у женщин — эстроген. Все это вкупе повышает сопротивляемость организма. А у тех, кто давно вместе, за счет всех этих эмоций происходит регенерация организма. В психологическом смысле любовь — мощный двигатель для развития», — рассказала Малиновская.