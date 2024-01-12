Общество 12 января 2024, 11:21 Врач Малиновская посоветовала регулировать влажность и температуру в помещении при потеплении

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Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская призвала внимательнее относится к здоровью при резких переменах погодных условий. Об этом сообщил сайт «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, неожиданное повышение температуры воздуха представляет для организма большую опасность, чем понижение. В группе риска находятся люди с заболеваниями нервной системы, сердца, сосудов и суставов.

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Малиновская отметила, что во время потепления необходимо регулировать влажность и температуру в помещении. Кроме того, важно не забывать про полезное питание и прогулки, добавил сайт kp.ru.