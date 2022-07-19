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    19 июля 2022, 15:55

    Врач Малиновская назвала самый полезный летний продукт

    Полина Гребенщикова

    Летом на прилавках магазинов оказывается большое количество богатых витаминами овощей и фруктов. Одним из самых полезных «летних» продуктов являются малосольные огурцы, рассказала Общественной службе новостей заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.

    Врач Малиновская назвала самый полезный летний продукт

    «Самый полезный продукт лета, который доступен каждому — малосольные огурцы. Они содержат массу микроэлементов и витаминов: кальций, медь, хлор и многое другие. И потом, это просто вкусно», — сказала врач.

    Очень важно, чтобы огурцы были не привозными, а выращенными в вашей полосе проживания — тогда в них сохранятся все полезные свойства. Огурцы — это клетчатка с минимальным количеством углеводов. Они прекрасно сочетаются почти с любыми продуктами.

    «Поэтому они прекрасно подойдут к блюдам, содержащим углеводы, белки или жиры. Прекрасным дополнением к ним станем свежая зелень. Важно помнить, что даже будучи малосольными, огурчики обладают мочегонным и противоотечным эффектом. Тем не менее, с особой осторожностью к ферментированному овощу стоит подходить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — рассказала Малиновская.