Врач Малиновская назвала самый полезный летний продукт

Летом на прилавках магазинов оказывается большое количество богатых витаминами овощей и фруктов. Одним из самых полезных «летних» продуктов являются малосольные огурцы, рассказала Общественной службе новостей заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.

«Самый полезный продукт лета, который доступен каждому — малосольные огурцы. Они содержат массу микроэлементов и витаминов: кальций, медь, хлор и многое другие. И потом, это просто вкусно», — сказала врач.

Очень важно, чтобы огурцы были не привозными, а выращенными в вашей полосе проживания — тогда в них сохранятся все полезные свойства. Огурцы — это клетчатка с минимальным количеством углеводов. Они прекрасно сочетаются почти с любыми продуктами.

«Поэтому они прекрасно подойдут к блюдам, содержащим углеводы, белки или жиры. Прекрасным дополнением к ним станем свежая зелень. Важно помнить, что даже будучи малосольными, огурчики обладают мочегонным и противоотечным эффектом. Тем не менее, с особой осторожностью к ферментированному овощу стоит подходить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — рассказала Малиновская.