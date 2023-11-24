Общество 24 ноября 2023, 13:35 Врач Максимова назвала чрезмерный аппетит и набор веса признаками сахарного диабета

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Врач-эндокринолог Марина Максимова перечислила признаки скрытого сахарного диабета. На заболевание могут указывать чрезмерный аппетит, а также набор веса или похудение, сообщила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Помимо этого, тревожными сигналами являются развитие кровоточивости десен и другие проблемы с зубами. Повод обратиться за медицинской помощью — ситуация, когда человек выпивает больше трех литров воды в день, добавили «Известия».

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Максимова отметила, что о недуге могут свидетельствовать медленное заживление ран, снижение чувствительности кожи и ощущение слабости.