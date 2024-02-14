14 февраля 2024, 12:45
Врач Макеева: психотерапия поможет справиться с симптомами синдрома хронической усталости
Астения — патологическое состояние утомляемости при обычной нагрузке. Психиатр и психотерапевт Екатерина Макеева рассказала, как побороть данный недуг, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, к причинам синдрома хронической усталости относятся эндокринные заболевания, анемия, вирусные инфекции, стресс и травмы.
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Лечение направлено на отдельные симптомы. Так, справиться с проявлениями депрессии и тревоги способна психотерапия, отметила эксперт.
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