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    02 августа 2022, 10:47

    Врач Майтесян рассказала, что может помешать похудению

    Оксана Лавнюженко

    Пластический хирург Лусине Майтесян перечислила факторы, которые могут помешать избавлению от лишних килограммов. Об этом она сообщила изданию Lenta.ru.

    По словам специалиста, неудачи в борьбе с лишним весом могут быть следствием разных заболеваний или же генетической предрасположенности.

    «Например, если с раннего возраста у человека жир откладывается на животе или на бедрах, или на подбородке, то по мере взросления с этим не удается справиться с помощью тренировок и диет», — объяснила специалист.

    Она добавила, что мешать эффективному похудению также могут болезни эндокринной и мочеполовой систем.

    «Речь идет не только о людях, которые страдают от заболевания ЖКТ, гормональных сбоев, заболеваний щитовидной железы, депрессий, но и о тех, кто уже справился с недугом», — процитировало ИА Nation News слова Майтесян.

    Медик добавила, что даже если человеку и удастся сбросить лишний вес, заполучить красивую фигуру ему поможет пластический хирург, поскольку на коже могут оставаться складки.