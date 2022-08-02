Врач Майтесян рассказала, что может помешать похудению

Пластический хирург Лусине Майтесян перечислила факторы, которые могут помешать избавлению от лишних килограммов. Об этом она сообщила изданию Lenta.ru.

По словам специалиста, неудачи в борьбе с лишним весом могут быть следствием разных заболеваний или же генетической предрасположенности.

«Например, если с раннего возраста у человека жир откладывается на животе или на бедрах, или на подбородке, то по мере взросления с этим не удается справиться с помощью тренировок и диет», — объяснила специалист.

Она добавила, что мешать эффективному похудению также могут болезни эндокринной и мочеполовой систем.

«Речь идет не только о людях, которые страдают от заболевания ЖКТ, гормональных сбоев, заболеваний щитовидной железы, депрессий, но и о тех, кто уже справился с недугом», — процитировало ИА Nation News слова Майтесян.

Медик добавила, что даже если человеку и удастся сбросить лишний вес, заполучить красивую фигуру ему поможет пластический хирург, поскольку на коже могут оставаться складки.