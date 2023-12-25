Общество 25 декабря 2023, 15:58 Врач Маховая посоветовала дать иммунитету возможность справиться с ОРВИ без лекарств

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Большинство людей должны переносить ОРВИ или простуду без использования медицинских препаратов. Об этом рассказала врач Людмила Маховая в беседе с «Известиями».

Она также посоветовала отказаться от применения «иммуностимуляторов» с недоказанной эффективностью. Лучше остаться дома и дать иммунитету возможность самостоятельно справиться с недугом.

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Маховая добавила, что снизить риск заражения позволят качественный сон, прогулки, спорт, хобби и общение с близкими людьми.