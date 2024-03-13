Общество 13 марта 2024, 16:20 Врач Лысак: полноценный сон и физическая активность помогут укрепить иммунитет весной

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Весна считается пиковым сезоном распространения инфекций. Как защититься от вирусов, рассказал врач-методист Роман Лысак в беседе с «ФедералПресс».

Эксперт посоветовал вести здоровый образ жизни. Физическая активность, правильное питание и четкий режим дня помогут укрепить иммунитет.

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«Ничто так не изнашивает организм, как недостаток сна, а постоянное пребывание в закрытых помещениях лишь усугубляет ситуацию. Настала весна — выходите из дома!» — добавил специалист.

По его словам, также важно не забывать про базовые гигиенические требования, влажную уборку и проветривание.