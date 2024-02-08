08 февраля 2024, 15:11
Врач Луценко: болезнь без жара не является противопоказанием к прогулкам
Многие думают, что во время болезни нельзя гулять и принимать душ. Терапевт Альфия Луценко имеет другое мнение на этот счет, сообщил «ФедералПресс».
«Я не знаю противопоказаний к свежему воздуху. Как только температура тела нормализуется, можно выходить на улицу. Одеваться по погоде, избегать контактов с людьми», — высказалась врач.
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По ее словам, то же самое касается и водных процедур. Обязательные условия — хорошее самочувствие и отсутствие жара.
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