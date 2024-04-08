Общество 08 апреля 2024, 13:53 Врач Лосев: диабет не является помехой для лечения зубов у пожилых пациентов

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Стоматолог Владимир Лосев заявил, что диабет и остеопороз не являются помехой для лечения зубов у пожилых пациентов. Однако в этот период важно принимать соответствующие препараты, отметил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, в каждом случае специалист принимает решение индивидуально. Так, при полном отсутствии зубов существуют альтернативные варианты с установкой протезов без дополнительных манипуляций.

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Абсолютные противопоказания к имплантации — анемия и новообразования в челюстно-лицевой области, добавили «Известия».