Общество 04 апреля 2024, 17:03 Врач Лопушанская призвала отказаться от перекиси водорода при лечении насморка у ребенка

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Перекись водорода — антисептик, который применяют только на коже и открытых ранах. Средство не подходит для лечения насморка. Об этом рассказала Наталья Лопушанская в беседе с «Газетой.ru».

«Попадание этого вещества в дыхательные пути с током воздуха может привести к неприятным последствиям: малыш может закашляться и начать задыхаться», — пояснила врач.

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По ее словам, исключением является кровотечение из носа. Однако и в данном случае разрешается лишь смазывать слизистую ватной палочкой, добавил сайт kp.ru.