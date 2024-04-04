04 апреля 2024, 17:03
Врач Лопушанская призвала отказаться от перекиси водорода при лечении насморка у ребенка
Перекись водорода — антисептик, который применяют только на коже и открытых ранах. Средство не подходит для лечения насморка. Об этом рассказала Наталья Лопушанская в беседе с «Газетой.ru».
«Попадание этого вещества в дыхательные пути с током воздуха может привести к неприятным последствиям: малыш может закашляться и начать задыхаться», — пояснила врач.
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По ее словам, исключением является кровотечение из носа. Однако и в данном случае разрешается лишь смазывать слизистую ватной палочкой, добавил сайт kp.ru.
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