08 декабря 2023, 13:51
Врач Ломова: алкоголь, сливочное масло и торты представляют опасность для печени
Алкоголь повреждает клетки печени, провоцируя фиброз и цирроз. Однако существуют и другие продукты, представляющие опасность для данного органа. Об этом сообщила гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, негативно сказывается на печени потребление блюд с высоким содержанием животного жира.
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«К ним относятся сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — пояснила врач.
Она также отметила, что вредным для здоровья органа считается большое количество сахара в рационе. Пристрастие к сокам и газированным напиткам может обернуться жировой болезнью печени, добавил сайт «Аргументы и факты».
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