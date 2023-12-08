Общество 08 декабря 2023, 13:51 Врач Ломова: алкоголь, сливочное масло и торты представляют опасность для печени

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Алкоголь повреждает клетки печени, провоцируя фиброз и цирроз. Однако существуют и другие продукты, представляющие опасность для данного органа. Об этом сообщила гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, негативно сказывается на печени потребление блюд с высоким содержанием животного жира.

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«К ним относятся сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — пояснила врач.

Она также отметила, что вредным для здоровья органа считается большое количество сахара в рационе. Пристрастие к сокам и газированным напиткам может обернуться жировой болезнью печени, добавил сайт «Аргументы и факты».