Общество 03 июля 2023, 18:00 Врач Ломанова: химические факторы в составе кремов хорошо защищают от солнечных лучей, но они наиболее вредные

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В любых солнцезащитных средствах есть химические и физические факторы защиты. Химические являются наиболее вредными. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Елена Ломанова.

У многих людей может проявляться аллергия от подобных кремов. Перед покупкой средства важно читать его состав.

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Врач предупредила, что бензофенон, оксибензон, этил, гексил и октокрилен могут изменять гормональный фон. Детям лучше всего выбирать SPF-крема без химических факторов защиты.