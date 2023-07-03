03 июля 2023, 18:00
Врач Ломанова: химические факторы в составе кремов хорошо защищают от солнечных лучей, но они наиболее вредные
В любых солнцезащитных средствах есть химические и физические факторы защиты. Химические являются наиболее вредными. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Елена Ломанова.
У многих людей может проявляться аллергия от подобных кремов. Перед покупкой средства важно читать его состав.
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Врач предупредила, что бензофенон, оксибензон, этил, гексил и октокрилен могут изменять гормональный фон. Детям лучше всего выбирать SPF-крема без химических факторов защиты.
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