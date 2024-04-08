08 апреля 2024, 15:07
Врач Логина посоветовала аллергикам ежедневно проводить уборку квартиры
Сезонную аллергию вызывает цветение различных растений. Однако она может продолжаться вплоть до выпадения снега. Об этом рассказала аллерголог Надежда Логина в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, избежать неприятных симптомов поможет ежедневная уборка квартиры. Чтобы обезопасить себя, стоит также избегать мест скопления растений. Еще один способ — мокрая ткань на окнах во время проветривания, отметила врач.
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Логина посоветовала обращаться к специалисту при первом подозрении на аллергию.
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