Общество 08 апреля 2024, 15:07 Врач Логина посоветовала аллергикам ежедневно проводить уборку квартиры

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Сезонную аллергию вызывает цветение различных растений. Однако она может продолжаться вплоть до выпадения снега. Об этом рассказала аллерголог Надежда Логина в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, избежать неприятных симптомов поможет ежедневная уборка квартиры. Чтобы обезопасить себя, стоит также избегать мест скопления растений. Еще один способ — мокрая ткань на окнах во время проветривания, отметила врач.

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Логина посоветовала обращаться к специалисту при первом подозрении на аллергию.