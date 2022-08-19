Врач Лодягин рассказал, с какими отравлениями чаще всего поступают петербуржцы в больницу летом

Чаще всего в летний сезон в токсикологический центр Института скорой помощи имени Джанелидзе поступают пациенты с отравлениями после употребления грибов. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал руководитель отдела клинической токсикологии, доктор медицинских наук Алексей Лодягин.

В основном отравления случаются из-за поедания мухоморов и поганок.

«В связи с пандемийной ситуацией было очень много пациентов, которые принимали мухоморы внутрь в различной степени приготовления: ели и пили сушеные грибы, цельные шляпки, причем пациентов можно разделить на две категории: тех, которые употребляли мухоморы якобы с целью улучшения иммунного статуса, и тех, которые их ели с целью „расширения сознания“. Недавно лежал пациент 48 лет, который сказал, что принимает мухоморы для шаманских практик <…>», — сказал медик.

Также поступали пациенты после отравления ядом гадюки, моноклевой кобры и индийской кобры.

По словам врача, был случай, когда одна из пациенток ухаживала за кораллами, вынимала донные камни из аквариума и получила сильнейший ожог.

Только за 2021 год Центр лечения острых отравлений принял около 8800 пациентов, 5700 из них — люди с острыми отравлениями наркотиками и психодислептиками.