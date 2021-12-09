Врач Линденбратен рассказал, как лучше одеваться в холодное время года

Врач Александр Линденбратен, какая одежда подойдет для холодного времени года. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным NEWS.ru, не следует одеваться слишком тепло. Иначе можно вспотеть и заболеть.

Также врач рекомендовал выбирать для занятий спортом более легкую одежду, так как от физических нагрузок организм согревается более активно.

По его словам, зимой лучше всего выбирать прогулки в 10 тысяч шагов. При этом спину и щиколотки необходимо держать в тепле.