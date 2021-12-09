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    09 декабря 2021, 23:08

    Врач Линденбратен рассказал, как лучше одеваться в холодное время года

    Дарья Морозова

    Врач Александр Линденбратен, какая одежда подойдет для холодного времени года. Об этом сообщило «Радио 1».

    По данным NEWS.ru, не следует одеваться слишком тепло. Иначе можно вспотеть и заболеть.

    Также врач рекомендовал выбирать для занятий спортом более легкую одежду, так как от физических нагрузок организм согревается более активно.

    По его словам, зимой лучше всего выбирать прогулки в 10 тысяч шагов. При этом спину и щиколотки необходимо держать в тепле.