Врач Линденбратен рассказал, как лучше одеваться в холодное время года
Врач Александр Линденбратен, какая одежда подойдет для холодного времени года. Об этом сообщило «Радио 1».
По данным NEWS.ru, не следует одеваться слишком тепло. Иначе можно вспотеть и заболеть.
Также врач рекомендовал выбирать для занятий спортом более легкую одежду, так как от физических нагрузок организм согревается более активно.
По его словам, зимой лучше всего выбирать прогулки в 10 тысяч шагов. При этом спину и щиколотки необходимо держать в тепле.