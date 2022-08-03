Врач ЛФК Астровская посоветовала отдавать ребенка на спорт в 3-4 года

Врач ЛФК и спортивной медицины детской клиники «РЖД-Медицина» Алина Астровская посоветовала родителям отдавать своих детей в спортивные кружки и секции в три-четыре года. Об этом передала «Вечерняя Москва».

На более профессиональные виды, по словам специалиста, можно отдавать с пяти лет.

«Это могут быть как обычные развивающие секции, так и узконаправленные виды спорта. Более профессионально заниматься лучше с пяти-семи лет, когда опорно-двигательный аппарат уже к этому готов», — сказала Астровская.

Она также добавила, что привить ребенку любовь к спорту можно только личным примером. Врач посоветовала делать упражнения вместе с детьми, например, сразу после пробуждения.