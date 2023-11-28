Общество 28 ноября 2023, 16:23 Врач Левчук: ортодонт поможет добиться sex-позиции резцов

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Sex-позиция резцов — неофициальный термин в стоматологии. Им называют красивую линию улыбки, при которой едва заметны центральные передние зубы. В беседе с Life стоматолог Диана Левчук рассказала, как добиться эффектного положения резцов без глобального медицинского вмешательства.

По ее словам, помочь в этом вопросе сможет ортодонт. При необходимости специалист исправит прикус и добавит зубам объем, объяснила врач.

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Она также отметила, что sex-позиция исчезает с возрастом. Это происходит из-за естественной стираемости зубов и изменения прикуса.