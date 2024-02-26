26 февраля 2024, 13:17
Врач Левчук назвала бесплатную консультацию и объявление о скидках уловками стоматологий
Стоматолог Диана Левчук рассказала о хитростях недобросовестных врачей, пытающихся нажиться на пациентах. Слова эксперта опубликовала «Российская газета».
Специалист отнесла к уловкам объявления о слишком привлекательных скидках, например на имплантацию. Может оказаться, что речь идет только о стоимости одной накладки, а установка и сопутствующие манипуляции оплачиваются отдельно, пояснила Левчук.
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По ее словам, рекламным приемом также являются бесплатные консультация и рентген зуба. Как только человек придет в клинику, его будут убеждать в необходимости дополнительных услуг, добавило Utro.ru.
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