Общество 27 марта 2024, 13:08 Врач Левченко: силовые упражнения помогут подросткам справиться с эмоциональностью

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Удлинение светового дня и активная работа гормональной системы, которые происходят в весенний период, оказывают серьезное влияние на эмоциональное состояние подростков. Об этом рассказала психотерапевт Юлия Левченко в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт посоветовала родителям спокойнее реагировать на изменчивое настроение детей. Взрослым не стоит использовать в беседе оскорбления и манипуляции.

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По словам врача, в моменты гормонального всплеска молодым людям необходимо обратиться к силовым упражнениям. Отжимания или подтягивания помогут успокоиться.