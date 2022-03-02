Врач Лев Авербах рассказал, что можно собрать в «тревожную аптечку»

Из-за санкций из России может пропасть часть лекарств, поставляемых из-за рубежа, а на остальные повысятся цены. Врач скорой помощи Лев Авербах рассказал изданию «Слово и дело», какие лекарства стоит закупить в домашнюю аптечку.

«Понятно, что подорожают импортные лекарства (американские и европейские). Может быть, не сразу, но подорожают дженерики из Индии и из Польши. Людям с хроническими заболеваниями есть смысл закупить лекарства сейчас, однако есть опасность ажиотажа, когда сметут вообще все — как это было при коронавирусе. Надо запастись жизненно важными препаратами для больного человека», — отметил врач.

В аптечку дома стоит собрать йод, перекись водорода, жаропонижающие, обезболивающие, бинты, пластыри, антигистаминные препараты и активированный уголь.

Повышение цен не коснется лекарств, которые входят в список жизненно необходимых препаратов. На данный момент государство сдерживает их стоимость, но неизвестно, сколько продлится такая мера, отметило ИА Nation News.