Общество 27 марта 2024, 11:01 Врач Лесков: громкая музыка в салоне авто может стать причиной потери слуха

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Отоларинголог Иван Лесков рассказал о последствиях прослушивания громкой музыке в салоне автомобиля. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Врач отметил, что такая привычка представляет серьезную угрозу для здоровья водителя и пассажиров. Частое включение аудиомагнитолы на полную мощность может стать причиной потери слуха, пояснил специалист.

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Он также посоветовал слушать песни и другие композиции не больше часа в день.