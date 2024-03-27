27 марта 2024, 11:01
Врач Лесков: громкая музыка в салоне авто может стать причиной потери слуха
Отоларинголог Иван Лесков рассказал о последствиях прослушивания громкой музыке в салоне автомобиля. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».
Врач отметил, что такая привычка представляет серьезную угрозу для здоровья водителя и пассажиров. Частое включение аудиомагнитолы на полную мощность может стать причиной потери слуха, пояснил специалист.
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Он также посоветовал слушать песни и другие композиции не больше часа в день.
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