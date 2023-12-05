Общество 05 декабря 2023, 12:55 Врач Лебедева посоветовала не включать в рацион розмарин при повышенном давлении

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Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева перечислила специи, которые способны нанести вред здоровью. В список попал розмарин, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

По словам врача, ароматная приправа плохо влияет на почки. Кроме того, при беременности она может усиливать сокращения матки. От розмарина стоит отказаться и людям с повышенным давлением и язвой желудка, добавила Лебедева.

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Она также посоветовала с осторожностью включать в рацион красный перец. Его не следует употреблять при заболеваниях ЖКХ и гипертонии.