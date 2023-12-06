06 декабря 2023, 12:48
Врач Лебедева назвала боль в животе после еды симптомом воспаления поджелудочной железы
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила симптомы панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Об этом сообщила «Российская газета».
По словам врача, тревожным сигналом является боль в верхней части живота после приема пищи. Кроме того, может наблюдаться снижение веса. Эксперт отметила, что зачастую пациенты с данным диагнозом жалуются на вздутие, тошноту, лихорадку и пожелтение кожи.
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При соответствующих проблемах Лебедева посоветовала сдать копрограмму, проверить уровень содержания ферментов в крови и сделать УЗИ брюшной полости, добавил «ФедералПресс».
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