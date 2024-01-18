Общество 18 января 2024, 12:10 Врач Лебедева: малоподвижный образ жизни и фастфуд способны привести к воспалению кишечника

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Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева перечислила факторы, провоцирующие воспаление кишечника. Об этом сообщила «Российская газета».

По словам врача, такой недуг может стать следствием малоподвижного образа жизни и употребления некачественной воды.

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Кроме того, эксперт призвала исключить из рациона «мусорную» еду. Газировка, бургеры, чипсы и другой фастфуд способны привести к развитию воспалительных заболеваний, добавил «ФедералПресс».