Общество 05 марта 2024, 11:53 Врач Лазуренко: бесконтрольное использование гаджетов может стать причиной ожирения у детей

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Диетолог Наталья Лазуренко перечислила ошибки родителей, которые способны привести к ожирению у детей. Слова эксперта опубликовал «Ридус».

Врач отнесла к первому упущению отсутствие контроля за использованием гаджетов и компьютеров.

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«Если ребенок постоянно смотрит что-то в планшете или смартфоне, играет в компьютерные игры, то у него очень низкая физическая активность. Безусловно, в этом случае ребенок будет склонен к ожирению», — пояснила специалист.

Кроме того, отсутствие традиций здорового питания в семье и огромное количество сахара в рационе могут стать причинами лишнего веса у детей, добавила Лазуренко.