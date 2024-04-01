Общество 01 апреля 2024, 16:05 Врач Латышев посоветовал использовать ирригатор и специальные щетки при уходе за зубами после 50 лет

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Уход за зубами после 50 лет требует особого внимания, так как у многих в данном возрасте уже установлены коронки, мосты или съемные протезы. Об этом рассказал стоматолог Валерий Латышев в беседе с Life.

По его словам, при наличии ортопедических конструкций важно собрать целый арсенал для личной гигиены. В него должны входить специальные щетки, зубные ершики, а также аптечные дезинфицирующие средства.

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Врач посоветовал приобрести ирригатор, который поможет избежать образования кариеса. Пациентам с мостовидными протезами рекомендуется использовать ополаскиватели с экстрактами лечебных трав.