Общество 12 февраля 2024, 14:22 Врач Лапа: личная гигиена и использование масок защитят школьников от менингита

Читать 360tv в

Терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, как защитить школьников от заражения менингитом. Необходимо обратить внимание всего на три правила, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».

Врач напомнила, что инфекция передается воздушно-капельным путем и при тесном общении. Важно соблюдать личную гигиену и мыть руки, пояснила специалист.

Реклама

«Второе правило — пить в школе только из индивидуальной бутылки для воды, ни в коем случае нельзя ей делиться с другими детьми», — отметила терапевт.

Она также посоветовала использовать медицинские маски при контакте с больным ребенком.