12 февраля 2024, 14:22
Врач Лапа: личная гигиена и использование масок защитят школьников от менингита
Терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, как защитить школьников от заражения менингитом. Необходимо обратить внимание всего на три правила, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».
Врач напомнила, что инфекция передается воздушно-капельным путем и при тесном общении. Важно соблюдать личную гигиену и мыть руки, пояснила специалист.
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«Второе правило — пить в школе только из индивидуальной бутылки для воды, ни в коем случае нельзя ей делиться с другими детьми», — отметила терапевт.
Она также посоветовала использовать медицинские маски при контакте с больным ребенком.
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