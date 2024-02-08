Общество 08 февраля 2024, 17:27 Врач Лахмай: резкая боль за грудиной и головокружение могут указывать на ишемическую болезнь сердца

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В последние годы ишемическая болезнь сердца (ИБС) все чаще встречается у людей в 35-40 лет. Как самостоятельно заподозрить появление недуга, рассказал сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай в беседе с «Газетой.ru».

К симптомам врач отнес резкую боль за грудиной, которая сопровождается жжением и отдает под лопатку или в левую руку. Еще один тревожный сигнал — учащение сердцебиения и головокружение, добавил «ФедералПресс».