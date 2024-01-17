Общество 17 января 2024, 12:50 Врач Кузьмина посоветовала принимать душ с маслом при атопическом дерматите

Читать 360tv в

Атопический дерматит характеризуют сухая раздраженная кожа и изматывающий зуд. Дерматовенеролог Татьяна Кузьмина рассказала, как самостоятельно справиться с симптомами, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, необходимо принимать душ с использованием масла или специального геля. На кожу лучше наносить средства с простым составом, которые не оставляют пленку после впитывания, добавила эксперт.

Реклама

Специалист также посоветовала отказаться от мазей с мочевиной при обострении недуга. Они способны усугубить ситуацию.