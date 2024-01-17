17 января 2024, 12:50
Врач Кузьмина посоветовала принимать душ с маслом при атопическом дерматите
Атопический дерматит характеризуют сухая раздраженная кожа и изматывающий зуд. Дерматовенеролог Татьяна Кузьмина рассказала, как самостоятельно справиться с симптомами, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, необходимо принимать душ с использованием масла или специального геля. На кожу лучше наносить средства с простым составом, которые не оставляют пленку после впитывания, добавила эксперт.
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Специалист также посоветовала отказаться от мазей с мочевиной при обострении недуга. Они способны усугубить ситуацию.
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