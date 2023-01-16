Общество 16 января 2023, 13:45 Врач Кузьменко посоветовал окунаться в прорубь только полностью здоровым людям

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Врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко в разговоре с изданием Lenta.ru сообщил, что Крещенские купания — это развлечение исключительно для здоровых людей. Медик также добавил, что окунания без соответствующей подготовки противопоказаны.

«Если вы морж, увлекаетесь закаливанием и делаете это регулярно, то вы и так пойдете купаться на Крещение, если решили пойти впервые, не купавшись ни разу за год, — это очень плохая идея», — сказал Кузьменко.

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Врач посоветовал готовиться к купаниям как минимум за два-три месяца. Делать это можно в душе, понижая температуру, либо же купаться в холодной воде.

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Купание в проруби может вызвать не только простуду, но и цистит, пиелонефрит, пневмонию, подчеркнул Кузьменко.