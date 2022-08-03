Врач Кузьменко посоветовал москвичам переждать «оранжевый» уровень опасности дома

Врач-терапевт Филипп Кузьменко прокомментировал данные синоптиков Гидрометцентра, которые объявили в среду, 3 августа, в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам медика, жара при «оранжевом» уровне погодной опасности может убить пожилых людей или людей с болезнями сердца.

«Надо держать в голове, что человек очень высокую температуру переносит плохо. Особенно это касается пожилых людей. Для них повышение температуры критически опасно, потому что жара может довести их до инфаркта или инсульта. Молодые люди от жаркой погоды не умирают, у них максимум будет тепловой удар, но это не смертельно, а вот пожилой человек может погибнуть», — сказал Кузьменко.

Врач посоветовал во время аномальной жары оставаться дома.

«Вся рекомендация и будет заключаться в том, что когда на улице жарко, то туда не надо выходить. Надо сидеть дома (или на работе, — ред.). Если хотите подышать свежим воздухом, то выходить на улицу можно вечером, когда жара спадает», — резюмировал терапевт.