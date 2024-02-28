Общество 28 февраля 2024, 15:37 Врач Кузина назвала дефицит витаминов и стресс причинами сильной тяги к сладкому

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Нутрициолог Гульнара Кузина рассказала, почему возникает непреодолимая тяга к сладкому. Слова эксперта опубликовал сайт «ТСН24».

Врач назвала первой причиной дефицит витаминов и микроэлементов. Важно обратить внимание на уровень хрома.

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Зависимость от шоколада или конфет также является следствием серьезных переживаний, добавила специалист. Во время стресса повышается гормон кортизол, из-за чего организму нужен инсулин, а он вырабатывается после приема глюкозы.