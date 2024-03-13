Общество 13 марта 2024, 16:29 Врач Кузина: медленная разморозка заготовок сохранит полезные свойства

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Нутрициолог Гульнара Кузина рассказала, как сохранить полезные свойства замороженных продуктов. Слова эксперта опубликовала «ТСН24».

Врач посоветовала постепенно отогревать заготовки в холодной воде. В кипятке они потеряют много ценных веществ.

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«Чтобы получить максимальную пользу от овощей при приготовлении, они должны быть немного „аль денте“», — добавила эксперт.

Она также отметила, что срок хранения продуктов в морозилке ограничен 12 месяцами.