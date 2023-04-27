Общество 27 апреля 2023, 17:19 Врач Курочкина посоветовала избегать частых перекусов на работе

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Питание во время рабочего дня должно быть здоровым и сбалансированным. Офисным работникам лучше избегать частых перекусов, сообщила врач Алена Курочкина в беседе с «Время Н».

По словам специалиста, в день необходимо употреблять не менее 400 граммов свежих овощей. Если в офисе отсутствует столовая, то здоровую еду лучше приносить из дома.

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Также врач порекомендовала следить за питьевым режимом и заменить перерывы на курение офисной гимнастикой.