27 апреля 2023, 17:19
Врач Курочкина посоветовала избегать частых перекусов на работе
Питание во время рабочего дня должно быть здоровым и сбалансированным. Офисным работникам лучше избегать частых перекусов, сообщила врач Алена Курочкина в беседе с «Время Н».
По словам специалиста, в день необходимо употреблять не менее 400 граммов свежих овощей. Если в офисе отсутствует столовая, то здоровую еду лучше приносить из дома.
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Также врач порекомендовала следить за питьевым режимом и заменить перерывы на курение офисной гимнастикой.
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