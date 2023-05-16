Общество 16 мая 2023, 11:42 Врач Кумов рассказал, что помогает сформировать полезные привычки Врач Кумов: запишите свои новые привычки и следите за их выполнением

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов в разговоре с изданием РИАМО рассказал, как сформировать и внедрить в свою жизнь полезные привычки.

В первую очередь, следует завести специальные приложения, куда можно будет записывать их.

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«Запишите свои новые привычки и следите за их выполнением. Например, можно использовать интернет-приложения для отслеживания привычек», — отметил медик.

Например, если у вас есть желание заняться спортом, то стоит начинать с малого. Каждый день уделять на упражнения 10-15 минут. Также важно иметь поддержку со стороны, чтобы ваши родные и близкие подбадривали вас.

В конце недели за свои труды вы можете купить себе что-то полезное или сводить себя в кино, резюмировал врач.