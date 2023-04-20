20 апреля 2023, 11:28
Врач Кулькова сообщила, что свежее тату является противопоказанием для сдачи донорской крови
Врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы Дарья Кулькова в разговоре с Lenta.ru заявила, что человек, сделавший свежее тату, не сможет стать донором крови.
Кроме того, донорами не смогут стать люди с инфекционными заболеваниями и нарушениями в результатах анализов крови.
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Иностранным гражданам, которые проживают в России более года, также разрешается стать донором.
«Донор заполняет анкеты, проходит процедуру анализа крови из пальца и прием у врача, который, помимо стандартного осмотра, проводит оценку состояния здоровья основываясь на собранный анамнез», — сообщила медик.
Донорскую кровь используют для пациентов после операций, тяжелых родов, при ожогах, тяжелых заболеваниях.
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