Общество 09 января 2024, 16:14 Врач Кулешова опровергла существование диагноза «метеозависимость»

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С точки зрения науки такой диагноз, как «метеозависимость», не существует. Об этом сообщила врач Дарья Кулешова в беседе с газетой «Петербургский дневник».

Головные и другие боли, которые якобы вызваны резкими перепадами температуры, имеют другие причины, пояснила эксперт. То же самое касается и тревожного состояния, нарушения сна, агрессии.

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Кулешова добавила, что наука не оспаривает воздействие экстремальных погодных явлений на здоровье людей.