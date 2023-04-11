Общество 11 апреля 2023, 18:59 Врач Кудашкина объяснила, почему весной и осенью одинаковая температура ощущается по-разному Врач Кудашкина: весной погода более сухая, солнечная, поэтому нам теплее

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Одна и та же температура, например, +10 градусов, в разные сезоны ощущается людьми по-разному. Об этом Life рассказала врач общей практики Елена Кудашкина.

По ее словам, это связано с двумя причинами. Первая состоит в том, что весной температура повышается, что воспринимается организмом как потепление. Поэтому у людей расширяются сосуды, и общее ощущение становится более приятным. Осенью, наоборот, та же температура воспринимается уже как похолодание, вызывая сужение сосудов.

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Вторая причина — в разнице погодных условий.

«Весной погода более сухая, солнечная, поэтому нам теплее. С наступлением осени воздух становится более влажным, солнце скрыто за тучами. Стоит упомянуть о том, что не все люди воспринимают погоду одинаково. В зависимости от телосложения, возраста и состояния здоровья одним людям тепло даже зимой, а другие могут мерзнуть летом», — рассказала Елена Кудашкина.

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